Pforzheim – Zeugen nach Raub gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 48-Jähriger brachte am Mittwoch einen Raub zur Anzeige, welcher sich am Montag, gegen 20:00 Uhr, in der Pforzheimer Simmlerstraße ereignet haben soll. Nach aktuellem Stand wurde der Mann zunächst von etwa sechs unbekannten Tätern geschlagen und verlor im Anschluss etwa eine Minute lang das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, waren die Täter geflüchtet. Der 48-jährige Deutsche stellte fest, dass sein Rucksack entwendet worden war.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem Raub machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 – 3311, zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4314603