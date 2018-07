Pforzheim – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Pforzheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Kelterstraße sucht die Polizei Zeugen. Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin wollte gegen 18.30 Uhr von der Kelterstraße nach links in Richtung Kurze Steig abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Mercedes-Fahrer, der den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte. Bei der Kollision wurden der Mercedes-Fahrer sowie seine 52-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07231 186-4100 an das Verkehrskommissariat Pforzheim.

