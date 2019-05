Pforzheim – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 09.00 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher fuhr nach Sachlage die Ebersteinstraße abwärts in Richtung Güterstraße und streifte beim Vorbeifahren das linke vordere Fahrzeugeck des am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen BMWs. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweisen nimmt das Verkehrskommissariat Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4271476