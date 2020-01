Pforzheim – Zeugenaufruf nach Einbruch in asiatisches Restaurant in der Nordstadt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden am Samstag, gg. 04.10 Uhr, in das asiatische Restaurant in der Pfälzerstraße ein. Die Täter betraten das Restaurant durch den Haupteingang. Hierbei wurde ein Schlüssel verwendet, welcher vermutlich am Freitag, gegen 14.00 Uhr, im Bereich des Restaurants in ihren Besitz gelangte. Aus der Kasse wurde Bargeld entwendet. Möglicherweise haben Nachtschwärmer die Tat beobachtet. Da aber die Täter einen Schlüssel hatten, wurde das Öffnen der Restauranttür nicht als Straftat erkannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

Harald Huber, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4489359 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4489359