Pforzheim – Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Bar

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Sonntagvormittag wurde die zertrümmerte Scheibe einer Bar am Waisenhausplatz festgestellt. Ein unbekannter Täter dürfte mit brachialer Gewalt die etwa einen Quadratmeter große Scheibe der Eingangstür eingeschlagen haben, um so in das Gaststätteninnere zu gelangen. Hier konnte er eine Blechdose mit Bargeld an sich nehmen, die er geleert in der Nähe des Eingangsbereiches zurücklies. Die betreffende Türe musste durch die Feuerwehr verschlossen werden. Wer in den Morgenstunden des Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4329039