Pforzheim – Zeugenaufruf nach Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots) – Unbekannte sind am Sonntagmorgen in eine Pforzheimer Gaststätte eingebrochen und haben mehrere Einrichtungsgegenstände sowie Alkohol entwendet. Im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 10.30 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über eine Seitentüre in die in der Emil-Keßler-Straße gelegene Gaststätte. Im Innern wurde eine weitere Tür aufgebrochen und einige Gegenstände mitgenommen. Darunter befanden sich neben einem Laptop und einem Jägermeisterautomat auch ein Heizstrahler und sechs Hochstühle in Rattanoptik. Zudem wurden ein kleiner schwarzer Kühlschrank und mehrere Flaschen Alkohol der Marken Jack Daniels und Jägermeister gestohlen. Der Diebstahlsschaden ist mit rund 2.000 Euro so hoch wie der angerichtete Sachschaden. Wer Hinweise zu den noch unbekannten Tätern und den entwendeten Gegenständen geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

