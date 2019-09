Pforzheim – Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Pforzheim (ots) – Über einen Balkon ist am Montagabend ein Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung in der Galileistraße in der Pforzheimer Südoststadt eingebrochen

Nachdem er gegen 21.25 Uhr über das Schlafzimmerfenster in die Wohnung gelangte, durchwühlte er einige Behältnisse. Vermutlich durch die Schritte eines Bewohners, der vom Dachgeschoss nach unten ging, ließ der Unbekannte von seinem weiteren Vorhaben ab und ergriff über den gleichen Weg wieder die Flucht. Nach bisherigen Kenntnissen konnte er keine Wertsachen an sich nehmen. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

