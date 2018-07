Pforzheim – Zeugenaufruf nach Serie vorsätzlicher Brandstiftung

Karlsruhe (ots) – Die Karlsruher Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise nach mehreren seit Anfang Juli offenbar vorsätzlich verursachte Brände im Bereich von Eggenstein-Leopoldshafen.

Alleine von Dienstag, 03. Juli 2018, bis Mittwoch, 04. Juli 2018, wurden die Polizei und Feuerwehren zu insgesamt zehn Einsätzen alarmiert, bei denen acht kleinere und ein größerer Flächenbrand gelöscht werden mussten. Trotz sofortiger Intervention der Feuerwehren und Nachalarmierungen weiterer Löschzüge mit einer Gesamtstärke von etwa 100 Feuerwehrkräften, breitete sich das Feuer wegen der andauernden Trockenheit eines Weizenfeldes auf rund fünf Hektar aus. Alleine hier war ein entstandener Sachschaden von 5.000 Euro zu beklagen. Insbesondere an der B 36 waren seit Beginn der Serie bisher mehrere Grünstreifen in Brand geraten. Am vergangenen Wochenende wurde am Freitagnachmittag im Spöcker Weg erneut ein Feuer gemeldet. Hier war ein mitten auf dem Feld liegender Strohballen in Brand geraten. Durch den herrschenden Wind griff das Feuer auf sieben weitere in mehreren Metern Entfernung abgelegte Strohballen und das Feld selbst über. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte hier ein weiteres Übergreifen auf einen angrenzenden Betrieb verhindert werden. Tags darauf, Samstag, 14.07.2018, wurden beginnend ab 11.30 Uhr fünf weitere Brände am Fahrbahnrand der B 36 gemeldet, wobei hier mehrere Streichhölzer gesichert werden konnten.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe gehen die Ermittler bei den verschiedenen Brandlegungen von denselben Tätern aus. Wer Hinweise zu den bislang unbekannten Brandstiftern geben kann bzw. verdächtige Wahrnehmungen in dem angesprochenen Zeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0721) 666-5555 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

