Pforzheim – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Anzeige

Pforzheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Mittwoch gegen 16:15 Uhr in der Wilferdinger Straße in Pforzheim ereignete, sucht das Verkehrskommissariat Pforzheim wegen des noch unklaren Unfallhergangs nach Zeugen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 50-jähriger Fahrradfahrer, der auf dem Bürgersteig der Wilferdinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Sturz zog er sich multiple Gesichtsverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ob und wie eine 27-jährige Peugeot-Lenkerin, die von der Fahrbahn auf den Bürgersteig fuhr, in den Unfall verwickelt war, steht bislang nicht fest. Die Polizei bittet, dass sich Zeugen des Unfalls unter 07231 – 186-4100 beim Verkehrskommissariat melden.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4104373