Pforzheim – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Pforzheim (ots) – Einen Unfallschaden von geschätzten 3.000 Euro hinterließ am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Pforzheimer Sandweg. Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr dürfte nach festgestellter Spurenlage entweder ein Pkw mit Anhänger oder ein Klein-Lkw rückwärts in eine Parktasche zum Wenden eingefahren sein. Dabei wurde die Beifahrerseite des dort abgestellten 4er-BMW erheblich in Mitleidenschaft gezogen und die Beifahrertür eingedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Pforzheimer Verkehrspolizei unter 07231/186-3111 in Verbindung.

