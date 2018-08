Pforzheim – Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Dienstagabend wurde in eine Wohnung in der Pforzheimer Weststadt eingebrochen und Bargeld entwendet. Der oder die Täter dürften in dem engen Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr gewaltsam eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Emilienstraße aufgebrochen haben. Bis auf das Geld scheinen die Einbrecher aus der Wohnung nichts an sich genommen haben. Wer Hinweise zu den noch unbekannten Tätern geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 oder dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

