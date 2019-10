Pforzheim – Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Fußgängers

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Donnerstag um 18:25 Uhr kam es in der Hohenzollernstraße in Höhe der Hausnummer 33 bei einer Fußgängerfurt zu einem Kontakt zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Die 37jährige Fahrerin eines schwarzen Smart befuhr bei stockendem Verkehr die Hohenzollernstraße in Richtung Christophallee. Sie befand sich hierbei auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Als auf Höhe einer Verkehrsinsel ein Fußgänger die Fahrbahn überschritt, kam es zu einer Berührung mit dem Pkw der 37jährigen. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt machten, bittet das Verkehrskommissariat Pforzheim um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07231/186-4100.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4419933