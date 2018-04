Pforzheim – Zeugensuche nach angeblicher Schlägerei

Pforzheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwoch kam es in der Pforzheimer Südstadt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der mehrere junge Männer beteiligt gewesen sein sollen. Zuvor soll ein 18-Jähriger von unbekannten Tatverdächtigen aufgefordert worden sein, seinen Tascheninhalt auszuhändigen.

Die Polizei wurde zwar in der betreffenden Nacht von einem Anwohner in der Schwarzwaldstraße über eine angebliche Schlägerei zweier Personengruppen informiert. Als diese jedoch mit mehreren Streifenwagen vor Ort kam, hatten sich beide Gruppierungen schon getrennt und waren weiter gegangen. Die in der Nähe angetroffenen Personen verneinten eine Auseinandersetzung und es konnten keine Verletzungen erkannt werden, weshalb die Polizei keine weiteren Maßnahmen einleitete.

Erst nachträglich wurde dann durch einen 18-jährigen Geschädigten eine Anzeige gegen eine Tätergruppe erstattet. Aus dieser heraus soll er gegen 01.30 Uhr aufgefordert worden sein, den Inhalt seiner Taschen zu übergeben. In der Folge kam es dann zu versuchten körperlichen Angriffen ihm gegenüber, die er jedoch alle abwehren konnte, sowie zu Beleidigungen. Letztendlich wurden auch keine Gegenstände übergeben und es kam lediglich zu einer Beschädigung der Armbanduhr des 18-Jährigen.

Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. Zur Aufhellung der Tathergänge werden Zeugen gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

