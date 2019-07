Pforzheim – Zeugensuche nach räuberischer Erpressung

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine vierköpfige Personengruppe soll am frühen Sonntagmorgen in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße einen Mann um sein Bargeld gebracht haben. Der 27-jährige Geschädigte befand sich gegen 05.50 Uhr im Außenbereich einer zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Gaststätte, oberhalb einer Diskothek. Dort sei er von der Personengruppe angesprochen und gefragt worden, ob er Geld wechseln könne. Nachdem der 27-Jährige dies verneinte, sollen die vier Personen den Geschädigten festgehalten und sein Bargeld gefordert haben. Erst nachdem er das Bargeld ausgehändigt hatte, sollen die Täter von ihm abgelassen haben. Zu den Tätern liegen folgende Beschreibungen vor: Der Haupttäter war augenscheinlich südländischer Herkunft und zwischen 18 und 20 Jahren alt. Er hatte hellbraune Haut und war etwa 1,80 Meter groß. Außerdem hatte er schwarze kurze Haare, die an den Seiten etwas kürzer waren als oben. Außerdem sprach er gut Deutsch.

Die anderen drei Personen waren augenscheinlich Deutsche im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Einer war etwa so groß wie der Haupttäter, einer war deutlich kleiner und einer zwischendrin.

Laut dem Geschädigten trugen alle Personen normale Kleidung. Eine genauere Beschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

