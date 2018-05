Pforzheim – Zu schnell und zu laut in der Innenstadt unterwegs

Pforzheim (ots) – Beamten des Verkehrskommissariats Pforzheim fielen am Sonntagnachmittag zwei Autofahrer in der Pforzheimer Innenstadt auf. Sie waren zu schnell und nachweislich auch zu laut unterwegs. Die Verkehrspolizisten erwischten die 19- und 22-Jahre alten Fahrer eines Toyota und eines VW Golf gegen 16.00 Uhr in der Unteren Wilferdinger Straße. Beide wurden bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 87 km/h nebeneinander her fahrend gemessen. Bei der anschließenden Überprüfung wurde am Toyota eine Manipulation der Schalldämpferanlage festgestellt. Die Geräuschmessung ergab einen wesentlich höheren Wert, wie erlaubt. Gegen die beiden Fahrer wurde darüber hinaus auch ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

