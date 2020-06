Pforzheim – Zwei Auffahrunfälle mit insgesamt drei leicht verletzten Person auf der Autobahn A8

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 15:54 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW die Autobahn A8 von der Anschlussstelle Pforzheim-West in Richtung Anschlussstelle Pforzheim-Nord. Hierbei fuhr sie auf regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes im stauenden Verkehr auf den BMW eines 27-Jährigen auf. Dessen 29-Jähriger Beifahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro. Der VW der 22 Jahre alten Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein zweiter Auffahrunfall ereignete sich ebenfalls am Sonntagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, in unmittelbarer Nähe der ersten Unfallörtlichkeit. An diesem waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 48 Jahre alter VW Fahrer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein 20-jähriger nachfolgender VW-Fahrer befand sich ebenfalls im Bremsvorgang, als eine 22-Jährige mit ihrem BMW auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auffuhr. Daraufhin wurde dessen VW auf das davor fahrende Fahrzeug, den VW des 48-Jährigen, aufgeschoben. Die 22-jährige Fahrerin und der 20-Jährige Fahrer wurden beim Aufprall leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig geworden. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Fahrzeug des 20-Jährigen beläuft sich der Schaden auf rund 3.500 Euro. Der geringste Schaden mit 1.500 Euro ist hierbei am VW des 48-Jährigen entstanden.

