Pforzheim – Zwei Einbrüche am Wochenende – Einbrecher steigen über Fenster ein

Pforzheim (ots) – Am vergangenen Wochenende wurde in den Pforzheimer Stadtteilen Sonnenberg und Huchenfeld eingebrochen, wobei ein hoher Schaden zu befürchten ist.

Der erste Einbruch ereignete sich im Stadtteil Sonnenberg in der Julius-Naeher-Straße zwischen Samstag, 08.12.2018, gegen 14:00 Uhr und Montag, 10.12.2018, 10:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Abwesenheit der Hausbewohner Zutritt zu dem Anwesen. Dazu wurde ein Fenster mit brachialer Gewalt geöffnet. Anschließend durchsuchten der oder die Einbrecher das gesamte Haus und öffneten jegliche im Anwesen befindliche Behältnisse, darunter einen Tresor. Detaillierte Erkenntnisse bezüglich des erlangten Diebesgutes liegen noch nicht vor, der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden dürfte allerdings mehrere zehntausend Euro betragen. Der zweite Einbruch ereignete sich im Stadtteil Huchenfeld in der Straße In der Gründ im gleichen Tatzeitraum. Hier hebelten bislang unbekannte Täter vermutlich mit einem Schraubendreher ein Fenster auf und gelangten so in den Abstellraum des als Jugendtreff genutzten Gebäudes. In der Folge entwendete der oder die Täter eine Playstation 4 mitsamt zwei Controllern sowie ein HDMI Kabel und mehrere Papiertüten eines an der Wand hängenden Adventskalenders, welche mit Süßigkeiten gefüllt waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/1863311 entgegen.

