Pforzheim – Zwei hochwertige E-Bikes gestohlen

Pforzheim (ots) – Zwei hochwertige E-Bikes wurden aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Nebeniusstraße gestohlen. Die Räder wurden dort am 27. Oktober verschlossen abgestellt. Der Diebstahl wurde am Freitagnachmittag festgestellt. Bei den Rädern handelt es sich um ein grünes E-Bike der Marke CUBE, Access Hybrid SL 500, im Wert von ca. 3000 Euro, sowie um ein schwarz-gelbes E-Bike der Marke Haibike, S-Duro Trekking 9.0, im Wert von ca. 4000 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

