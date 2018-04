Pforzheim – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots) – Zwei leicht verletzte Autofahrerinnen und ein Sachschaden von 30.000 Euro waren am Mittwoch gegen 20.30 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung der Jahn- und Bleichstraße.

Nach den Feststellungen des Pforzheimer Verkehrsunfalldienstes war eine 34-jährige Pkw-Fahrerin zunächst auf der Jahnstraße in Richtung Zentrum unterwegs. An der Bleichstraße bog sie links ab und missachtete offenbar den Vorrang einer in Gegenrichtung fahrenden 43-Jährigen. Beide Fahrzeuglenkerinnen trugen leichte Verletzungen davon und kamen unter Einsatz von Rettungsdiensten sowie Notarzt zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und wegen ausgetretener Betriebsstoffe veranlasste die gleichfalls im Einsatz befindliche Berufsfeuerwehr Pforzheim die Reinigung durch eine Spezialfirma.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3927781