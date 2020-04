Pforzheim – Zwei Mädchen unsittlich berührt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unsittlich berührt hat am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr ein 35-jähriger Mann zwei jugendliche Mädchen auf dem Leopoldplatz. Der Mann grapschte einer Jugendlichen unvermittelt an die Brust. Als eine weitere 17-Jährige helfend eingreifen wollte, griff der 35-Jährige auch ihr an die Brust. Die erste Jugendliche fuhr noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem Bus weg.

Bei dem stark alkoholisierten Mann wurde ein Atemalkohol von über 4,4 Promille gemessen. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem ersten Mädchen. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, braune lange Haare. Sie trug unter ihrer Jeansjacke ein schwarzes Shirt und eine hellblaue Hose.

Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung und wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4567250 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4567250