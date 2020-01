Arbeiter stirbt nach Sturz von Hallendach in Philippsburg

Anzeige

Ein 51-jähriger Arbeiter, der am Donnerstagnachmittag vom Dach einer Halle in Philippsburg gestürzt ist, ist noch am selben Abend im Krankenhaus gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitag mit.

Der 51-Jährige sowie ein 50 Jahre alter Arbeiter waren zuvor mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Wie es dem 50-Jährigen geht, weiß die Polizei laut SWR derzeit nicht.

Die Männer hatten ersten Erkenntnissen zufolge am Nachmittag eine Lichtkuppel einsetzen wollen und stürzten dabei in die Firmenhalle.

BNN