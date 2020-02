Philippsburg – 80-Jähriger will in falscher Richtung auf B 35 auffahren und verursacht Unfall

Anzeige

Philippsburg (ots) – Ein 80-Jähriger hat am Samstag gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße 35 bei der Abfahrt Philippsburg/Good Year in Fahrtrichtung Germersheim einen Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und einem Schaden von 8.000 Euro verursacht.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg fuhr der Senior zunächst auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt zur B 35 in Richtung Germersheim, hielt dort kurz an und machte Anstalten, verbotswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung Richtung Bruchsal weiterzufahren. Dabei übersah er eine nahende 52-jährige Autofahrerin, die ihrerseits einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Die Frau kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Eigenen Angaben zufolge hatte sich der 80-Jährige verfahren.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4522008 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4522008