Philippsburg – Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter kletterten am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 21.15 Uhr über das Balkongeländer einer Erdgeschoss-Wohnung in der Angerbergstraße in Rheinsheim. Dort verschafften sie sich gewaltsamen Zutritt in die Wohnung und durchwühlten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

