Philippsburg – Einbruch in ein Firmengebäude in Huttenheim

Philippsburg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fielen bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Huttenheim mehrere hundert Euro Bargeld in die Hände eines Einbrechers.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich offenbar gegen 01.30 Uhr, durch das Aufhebeln eines Bürofensters, Zutritt zu den Büroräumlichkeiten der Metallbaufirma in der Germersheimer Landstraße. Im Innern wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Eine dort deponierte Geldkassette wurde gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld von mehreren hundert Euro entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

