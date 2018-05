Philippsburg – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 26.04.2018 und Dienstag, 01.05.2018 Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Philipsburg. Durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster gelangten sie in das Innere des Hauses und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Schränke. Die Diebe erlangten ein Mobiltelefon der Marke Apple, diverse Schmuckstücke und einige Schweizer Franken. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt durch ein Wohnzimmerfenster. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ein einige hundert Euro.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philipsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3932345