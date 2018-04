Philippsburg – Einbruch in Gymnasium

Philippsburg (ots) – Ein Unbekannter ist zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr, in das Gymnasium in der Lessingstraße eingebrochen. Der Einbrecher hat das Notausstiegsfenster eines Klassenzimmers aufgehebelt und den auf dem Lehrerpult stehenden PC, der einen Neuwert von rund 380 Euro hat, gestohlen. Der Sachschaden am aufgebrochenen Fenster wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Tina Elsner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3912363