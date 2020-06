Philippsburg – Eine Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in Philippsburg. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Toyota gegen 13:30 Uhr auf der Straße „An der Saalbach“ unterwegs. An der Kreuzung zur Rheingraf-von-Salm-Straße missachtete er eine bevorrechtigte 33-jährige Opelfahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Dabei zog sich die 33-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Ihr 9-jähriger Beifahrer sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt.

