Philippsburg – Fahrzeuge zerkratzt – hoher Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro verursachte ein bislang Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Philippsburg. Zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr wurden in der Kronenwerkstraße mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Bislang sind 15 Geschädigte bekannt. Die Polizei bittet Personen, die am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Kronenwerkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256-93290 in Verbindung zu setzen.

