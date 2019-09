Philippsburg – Kanaldeckel auf Fahrbahn – Motorrad beschädigt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 40-Jähriger war am Samstag gegen 04.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 3574 von Graben-Neudorf in Richtung Huttenheim unterwegs. Kurz vor Huttenheim verspürte er einen hefigen Schlag an seinem Motorrad und konnte nur mit Mühe einen Sturz verhindern. Nach den Anhalten bemerkte er, dass die Felge des Hinterrades gebrochen war und stellte einen auf der Fahrbahn liegenden Kanaldeckel fest, über den er mit dem Motorrad gefahren war. Bislang Unbekannte hatten die Abdeckung auf die Fahrbahn gelegt. Der Schaden am Motorrad wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

