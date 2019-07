Philippsburg- Opel-Corsa-Fahrer gefährdet Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Anzeige

Philippsburg (ots) – Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Opel Corsa hat am Donnerstag gegen 22.45 Uhr offensichtlich mehrere Straßenverkehrsgefährdungen begangen. Ein Anzeigeerstatter teilte auf dem Polizeirevier Philippsburg mit, dass er auf der Landesstraße 555 von der Abfahrt Bundesstraße 35 kommend in Fahrtrichtung Rheinsheim von dem Autofahrer von hinten bedrängt worden sei. Kurz vor einer nicht einsehbaren Rechtskurve, nach dem Gelände des VFR Rheinsheim, habe der Corsa überholt. Dort sei dann im Kurvenbereich ein Personenwagen aus der Germersheimer Straße entgegen gekommen, der abbremsen und ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der überholende Opel habe sich dann mit Vollgas in der Engstelle an zwei anderen Autos durchgedrückt und danach stark beschleunigt. In der Folge sei der Opel-Fahrer bis nach Philippsburg einem Fahrzeug vor ihm ständig aufgefahren und habe immer wieder gedrängelt. Eine Gelegenheit zum Überholen habe der Corsa aufgrund des Gegenverkehrs aber in der Folge nicht mehr gehabt. Am Ortsausgang Philippsburg fuhr der Opel-Corsa-Fahrer in Richtung Oberhausen weiter. Zeugen, insbesondere die von den Gefährdungen betroffenen Autofahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256 93290, zu melden.

