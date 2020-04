Philippsburg – Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 45-jähriger Audi-Fahrer nahm am späten Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr am öffentlichen Straßenverkehr teil, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, als er verbotswidrig in eine Einbahnstraße der Ahornstraße in Philippsburg einbog. Bei der anschließenden Kontrolle war es ihm aufgrund seines Alkoholpegels nicht möglich, einen Atemalkoholtest zu leisten. Der Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier Philippsburg begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

