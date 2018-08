Philippsburg / Rheinsheim – Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Philippsburg/Rheinsheim (ots) – Unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus im Ewald-Werner-Weg ein. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sie sich Zutritt zum Haus und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel. Letztlich verließen sie das Grundstück mit dem Schlüssel und einem Mountainbike der Marke Scott in Weiß mit schwarzen Schutzblechen. In der gleichen Nacht wurden in Rheinsheim vier weitere Fahrräder entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0721 6665555 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4030537