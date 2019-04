Philippsburg – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 35

Anzeige

Philippsburg (ots) – Am 26.04.2019, 17.00 Uhr, kam es auf der B 35, Gemarkung Philippsburg, zwischen Rheinsheim und Huttenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 42-jährige PKW-Lenkerin aus Philippsburg befuhr die B 35 in Richtung Huttenheim. Aus ungeklärter Ursache kam sie immer weiter nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem LKW eines 53-jährigen Mannes aus Germersheim. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwei in dem PKW befindliche männliche Kinder, 9 Jahre und 7 Jahre, erlitten schwere Verletzungen. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser verbracht.

Die B 35 musste bis 20.10 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Im Einsatz waren 42 Kräfte der FFw Philippsburg, 2 Notärzte, mehrere RTW, Rettungshubschrauber und 16 Polizeibeamte.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4255822