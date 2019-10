Philippsburg – Zeugen nach Diebstahl von zwei Wohnanhängern gesucht

Anzeige

Philippsburg (ots) – Zwei Wohnanhänger mit einem Gesamtwert von etwa 50.000 Euro wurden im Zeitraum zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, von einem Grundstück in der Huttenheimer Straße in Philippsburg entwendet. Die Wohnwägen waren dort auf einem Stellplatz untergebracht. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich über das nordwestliche Eingangstor Zutritt auf das Grundstück und entfernten im Anschluss die Diebstahlsicherungen der Fahrzeuge. Nach aktuellem Stand wurden die Wohnanhänger durch das Zuvor aufgebrochene Tor in Richtung der Kilian-Weick-Straße befördert.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07256/93290 zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4404127