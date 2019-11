Pkw angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Beim Polizeirevier in Lahr wird ein unfallflüchtiger Autofahrer gesucht, der am Samstagabend zwischen 19:15 Uhr und 24:00 Uhr auf dem Parkplatz bei der Zollamtstraße einen Pkw der Marke Honda angefahren hatte. Der graue Honda wurde auf der rechten Seite am vorderen Kotflügel und der Beifahrertür beschädigt, die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07821/2770 zu melden.

