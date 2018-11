Pkw beschädigt und weggefahren – Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Am Freitagabend in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 20.45 Uhr streifte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen auf der Werderstraße abgestellten schwarzen Seat Ibizia und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Seat parkte vor dem Anwesen Nr. 61 und wurde auf der linken Fahrzeugseite zwischen Außenspiegel und hinterem Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier in Lahr bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07821/2770 zu melden.

