Pkw überschlägt sich: Insassen schwer verletzt

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr verunglückte ein mit zwei Personen besetzter Pkw auf der L98 in Höhe Kittersburg. Der 75-jährige Fahrer war in Richtung Frankreich unterwegs und kam aus noch nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken übersteuerte er das Fahrzeug und überschlug sich damit.

Dabei wurden er und seine 81-jährige Mitfahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war bis zur Beendigung der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

ots/BNN