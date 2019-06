Au am Rhein: Fahrgastkabinenschiff kollidiert mit einer Fahrwassertonne

Anzeige

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kollidierte gegen 23.55 Uhr ein mit Fahrgästen besetztes Fahrgastkabinenschiff, bei Rhein-Kilometer 349 in der Bergfahrt, mit einer roten Fahrwassertonne. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verfiel das 134 Meter lange Schiff aufgrund einer starken Windböe nach Backbord und kollidierte mit einer roten Fahrwassertonne. Von den 235 Personen an Bord wurde niemand verletzt.

Bei der Kollision verfing sich die Kette der Fahrwassertonne im Antrieb des Fahrgastkabinenschiffes. Eine Weiterfahrt bis in das Unterwasser der Schleuse Iffezheim war noch möglich.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Hier sollen im Laufe des heutigen Tages Taucherarbeiten stattfinden, um den Antrieb von der Kette der Fahrwassertonne zu befreien. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe dauern an.