POL-Einsatz: 78351 Bodman-Ludwigshafen – Brandstiftung im Sportboothafen

Anzeige

Göppingen (ots) – Im Sportboothafen des Yachtclubs Ludwigshafen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag, 11.10.2019, im Bereich der Slipanlage einen Schwimmsteg in Brand gesetzt. Dabei verbrannten Teile der Steganlage. Außerdem wurden die darunter liegenden Auftriebskörper teilweise vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Überlingen unter der Tel. 07551 / 949590 in Verbindung zu setzen!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 / 616-1222

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4398875