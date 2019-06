POL-Einsatz: 78462 Konstanz – Alkoholisierter Schiffsführer verursacht Sachschaden und entfernt sich unerlaubt von Unfallort

Anzeige

Göppingen (ots) – Beim Einfahren mit dem Segelboot in den Yachthafen Konstanz kollidierte ein 39-jähriger Schiffsführer am gestrigen Montag, gegen 23:30 Uhr, mit einem dort liegenden Segelboot und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die zu dieser Zeit auf dem Boot schlafende dreiköpfige Familie wurde dabei nicht verletzt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne zuvor seine Personalien anzugeben und sein Boot entsprechend zu sichern, vom Unfallort. Trotz starkem Regen ließ er sogar die Koje offen stehen und die elektrischen Geräte an. Auch auf die Ansprache des zur Unfallzeit anwesenden Eigentümers des geschädigten Bootes zeigte er keine Reaktion.

Erst die hinzugerufene Polizeistreife konnte den 39-Jährigen dann telefonisch dazu bewegen, wieder zurück zum Ereignisort zu kommen. Beim persönlichen Kontakt mit dem Verursacher nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser knapp 1,5 Promille zum Ergebnis hatte, folgte noch eine Blutentnahme im örtlichen Klinikum.

Das Schifferpatent wurde daraufhin einbehalten und der Verursacher muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs rechnen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

