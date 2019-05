POL-Einsatz: 78462 Konstanz – Jagdwilderei im Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried – Zeugen gesucht

Anzeige

Am Donnerstag, 02.05.2019, gegen 15 Uhr, entdeckten Radfahrer, die im Naturschutzgebiet „Wollmatinger Ried“ auf dem Gottlieber Weg entlang des Klärkanalauslaufs in Richtung Seerheim unterwegs waren, ein verletztes Blesshuhn. In dem Tier steckte noch ein ca. 16 cm langer grüner Pfeil der vermutlich mittels einer Armbrust abgeschossen wurde.

Die über die Rettungsleitstelle verständigte Tierrettung Südbaden holte das Blesshuhn ab und stellte eine tierärztliche Versorgung sicher.

Die Ermittlungen wegen Jagdwilderei durch die Wasserschutzpolizeistation Konstanz dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Telefon 07531 / 59020.

