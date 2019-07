POL-Einsatz: Badeunfall bei Sportveranstaltung in 78315 Radolfzell, Bodenseekreis

Anzeige

Göppingen (ots) – 78315 Radolfzell am Bodensee, Bodenseekreis – Im Rahmen einer Sportveranstaltung rund um Radolfzell kam es am Sonntagmorgen gegen 08 Uhr zu einem tragischen Unfall. Ein 57-jähriger Sportler absolvierte im Bodensee eine Schwimmdistanz, als er in der Nähe einer Wendemarke etwa 50m vor dem Ufer plötzlich von der Wasseroberfläche verschwand. Augenscheinlich ging er im Wasser unter. Durch die DLRG, welche mit 10 Booten die Veranstaltung überwachte und die Polizei wurden unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Mehrere Rettungsboote fuhren beschleunigt nach dort. Zur Suche wurden 9 Taucher eingesetzt, die Unfallörtlichkeit wurde auch mit einem Rettungshubschrauber und Drohnen abgesucht. Erst durch den Einsatz von Echolot und Sonar konnte der Verunglückte um 12.45 Uhr unter Wasser lokalisiert werden. Er wurde durch Taucher der DLRG geborgen. Durch einen Notarzt an Bord eines der DRLG-Boote konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache durch den zuständigen Wasserschutzpolizeiposten Reichenau dauern aktuell noch an. Die DLRG war mit 4 Booten und 20 Mann im Einsatz. Laut Hinweis des Veranstalters der Sportveranstaltung wurde diese nach Bekanntwerden unverzüglich abgebrochen.

