POL-Einsatz: Badeunfall in Friedrichshafen am Seemoser Horn

Friedrichshafen, 28.08.2019 (ots) – Am 27.08.2019 ereignete sich gegen 17:00 Uhr am Seemoser Horn ein Badeunfall. Nach der Aussage von Zeugen war ein 78jähriger Mann aus Friedrichshafen in den Bodensee zum Schwimmen gegangen. Ein anderer Schwimmer, der gerade von einer Boje zurück in Richtung Ufer schwamm, entdeckte den reglos im Wasser treibenden Mann. Gemeinsam mit anderen Badegästen brachten sie den 78jährigen an Land. Einem zufällig anwesender Arzt und den alarmierten Rettungskräften gelang es, den Mann erfolgreich zu reanimieren. Anschließend wurde er stationär in die Intensivstation der Friedrichshafener Klinik aufgenommen. Dort verstarb er gegen 22:50 Uhr. Nach den Ermittlungen der Polizei kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

