POL-Einsatz: Einbruch in Fahrgastschiff – 79713 Bad Säckingen

Göppingen (ots) – 79713 Bad Säckingen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./ 13.10.2019, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Decksbereich des Fahrgastschiffes „Trompeter von Säckingen“, das am Landesteg vertäut lag. Die Täter bewegten sich vermutlich auf dem kompletten Außenbereich des Schiffs, drangen aber nicht in den Innenraum ein. Allerdings hebelten sie außen einen Sicherungskasten auf und stellten damit auf dem ganzen Schiff den Strom ab. Dadurch tauten die gesamten Lebensmittel in der Kühltruhe der Bordküche auf und verdarben. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 300EUR. Bürger, die in der fraglichen Zeit am Anlegesteg etwas relevantes beobachtet haben, können dies der zuständigen Wasserschutzpolizeistation in Kehl unter 07851/ 94490 mitteilen.

