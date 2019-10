POL-Einsatz: Gesunkenes Motorboot – 78351 Bodman-Ludwigshafen Freitag, 11.10.2019, 13:20 Uhr

Anzeige

Göppingen (ots) – 78351 Bodman-Ludwigshafen, Steganlage zwischen Yachtclub Ludwigshafen und Hafen Bodman

Zu ganannter Zeit teilte ein Zeuge der Wasserschutzpolizei mit, dass ein an einem Steg festgemachtes Motorboot gesunken wäre. Die alarmierte Feuerwehr pumpte das Boot mit 3 Pumpen leer, im Anschluss wurde das Boot durch ein Polizeiboot in den Hafen Sipplingen geschleppt, ausgewassert und auf einen Bootsanhänger verbracht. Bei der Bergung des Bootes traten keinlerlei Betriebsflüssigkeiten aus. Da das Boot seit Saisonbeginn ungenutzt an der Steganlage festgemacht war und nach dem Auswassern keinerlei Leckagen festgestellt werden konnten, muss als Ursache des Sinkens starker Regen angenommen werden, welcher das nicht abgedeckte Boot volllaufen lies. Der enstandene Schaden, bzw. die Reparaturkosten dürften sich auf ungefähr 6000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-0

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4399117