POL-Einsatz: Gewässerverunreinigung – Konstanz, Bodensee, Yachthafen

Göppingen (ots) – Bodensee, Konstanz, Yachthafen

Am Samstagabend fuhr ein 30-jähriger Mann aus Königsfeld im Schwarzwald mit seinem Motorboot in den Konstanzer Yachthafen ein. An Bord waren noch zwei Männer im Alter von 30 und 23 Jahren. Der Bootsführer bemerkte, dass sich um sein Boot ein ölähnlicher Stoff auf dem Wasser ausbreitete, weshalb er umgehend an einer Außenmole nahe der Hafeneinfahrt ankerte und die Motoren stoppte. Vor Ort konnten die vom Bootsführer selbst verständigten Beamten der Wasserschutzpolizei Konstanz einen ca. 30 qm großen Ölteppich feststellen. Es handelte sich hierbei um Betriebsstoffe des Motorbootes.

Die ebenfalls verständigte Feuerwehr Konstanz rückte mit zehn Mann, zwei Kommandofahrzeugen, einem Lkw mit Ölsperrenanhänger, einem Löschfahrzeug sowie mit einem Motorboot an. Durch die Feuerwehr wurde um das betroffene Motorboot eine Ölsperre ausgelegt, um eine Verteilung der Betriebsstoffe und einer daraus resultierenden Gefahr für die Umwelt zu verhindern.

Bis zur Auswasserung des Motorbootes durch eine Fachfirma bleibt der Yachthafen Konstanz auf Anordnung des Hafenmeisters bis am Nachmittag des 30.6. geschlossen.

Die Ursache des Austritts der Betriebsstoffe konnte noch nicht festgestellt werden.

Die Wasserschutzpolizei Konstanz hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

