POL-Einsatz: Internationale Verkehrskontrollaktion auf dem Bodensee

Göppingen (ots) – Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen –

Gemäß einer Vereinbarung der „Leiter der See- und Wasserschutzpolizeien rund um den Bodensee“ fand am 07.06.2019, von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr eine internationale Verkehrskontrollaktion auf dem Bodensee statt. Insgesamt beteiligten sich daran 6 Polizeiboote aus der Schweiz, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Bei den Kontrollen wurden 50 Wasserfahrzeuge, davon 30 Motorboote, 9 Segelboote und 11 „Kleinfahrzeuge“ einer Überprüfung unterzogen.

Die 14 eingesetzten See- und Wasserschutzpolizisten legten dabei ihr Augenmerk schwerpunktmäßig auf die Einhaltung der Verkehrsvorschriften, insbesondere auf fehlende bzw. mangelhafte Ausrüstung sowie das Mitführen der vorgeschriebenen Urkunden. Insgesamt mussten 17 Bootsführer beanstandet werden. Hauptsächlich musste das regelwidrige Befahren der 300 Meter-Uferzone festgestellt werden, gefolgt von fehlender oder unbrauchbarer, vorgeschriebener Mindestausrüstung, wie z.B. Feuerlöscher. Zur Kontrollzeit herrschte Sturmwarnung und Starkwindwarnung auf dem Bodensee, weshalb die Kontrollaktion teilweise frühzeitig beendet werden musste.

