POL-Einsatz: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.09.2019 – Frau verletzt sich bei Sturz in den Neckar

Mannheim, 09.09.2019 (ots) – Die am 06.09.2019 nach einem Sturz auf einem Freizeitboot in Mannheim in den Neckar gefallene 78jährige Frau ist am 08.09.2019 gegen 08:15 Uhr in einer Mannheimer Klinik verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4369596