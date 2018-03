POL-KA: Bruchsal-Heidelsheim – Rauschgiftfahnder stellen bei 50-Jährigem zehn Kilogramm Marihuana und zwei scharfe Schusswaffen sicher

Bruchsal-Heidelsheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Zehn Kilogramm Marihuana sowie zwei scharfe Schusswaffen nebst Munition konnten Beamte des Rauschgiftdezernats der Karlsruher Kriminalpolizei am Dienstag vergangener Woche (6. März) bei einem 50-Jährigen in Heidelsheim sicherstellen. Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe kam der aus dem Kosovo stammende und bereits wegen Drogen- und Gewaltdelikten auffällige Mann in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte stand bereits seit längerer Zeit im Verdacht, grenzüberschreitende Drogentransporte nach Deutschland zu organisieren. Schließlich führten die weiteren Ermittlungen zu einem Gartengrundstück, wo der 50-Jährige zahlreiche Kleintiere hielt und die Stallungen als Drogenversteck nutzte. Das Rauschgift konnte im Zuge seiner Festnahme durch ein Mobiles Einsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz sichergestellt werden. Unter dem Fahrersitz seines Autos stellten die Beamten zudem eine geladene, scharfe Pistole des Kalibers 7,65 mm sicher. Eine schussbereite weitere Waffe gleicher Art mit zugehöriger Munition fanden die Ermittler anschließend noch bei der Wohnungsdurchsuchung.

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3891753