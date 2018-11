POL-KA: (CW) Altensteig – Vorfall auf Parkplatz von Einkaufsmarkt – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Calw (ots) – Zu einem Vorfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße am Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Die beiden Beteiligten machten dazu unterschiedliche Angaben. Nach Darstellung des beteiligten 47-Jährigen habe er auf dem Parkplatz den 39-Jährigen in seinem Pkw sitzend erkannt und ging auf diesen zu um einen geschuldeten Geldbetrag zurückzuverlangen. In diesem Moment sei der 39-Jährige mit seinem schwarzen Polo auf ihn zugefahren und habe ihn auf die Motorhaube aufgeladen. Als dieser dann nach mehreren Metern abgebremst habe, sei er von der Motorhaube gerutscht und zu Boden gefallen. Daraufhin sei der 39-Jährige ausgestiegen, auf ihn zugegangen und habe versucht ihn zu schlagen. In der Schilderung des beteiligten 39-Jährigen war der 47-Jährige zu seinem Auto gelaufen und habe sich auf die Motorhaube geworfen um ihn am Wegfahren zu hindern. Er hätte dann lediglich Gas gegeben, ohne dabei losgefahren zu sein. Daraufhin sei der 47-Jährige erschrocken, vom Pkw weggegangen und habe geschrien. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Altensteig, Telefon 07453/9320460 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4110918